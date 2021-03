O campeonato do Mundo de Moto GP começa no próximo fim-de-semana no Qatar e Miguel Oliveira conta que o sentimento neste início de temporada vai ser o mesmo da primeira, há 17 anos.

«Há 17 anos estava a pronto para começar a minha primeira temporada. No próximo domingo a sensação não é diferente. Preparem os corações», escreveu o piloto nas redes sociais, numa publicação em que partilhou uma foto desse momento.

Miguel Oliveira entra na temporada com o objetivo já assumido de «chegar ao fim a lutar pelo título».