Miguel Oliveira voltou a cair: «Não havia muito que pudesse fazer»
Piloto português terminou Grande Prémio da Malásia na 19.ª posição
Miguel Oliveira admitiu que «pouco havia a fazer» no Grande Prémio da Malásia de MotoGP, a 20.ª ronda da temporada, em que terminou na 19.ª posição depois de mais uma queda.
O piloto português sofreu uma queda, sem consequências físicas, no decorrer da 11.ª das vinte voltas da corrida, caindo para o último lugar da classificação.
«Aconteceu o mesmo que no sábado. Uma pequena queda provocada pela frente e sem aviso prévio», disse o piloto natural de Almada.
Miguel Oliveira revelou ter pensado que «com o pneu médio as coisas fossem melhores, mas acabou por ser difícil gerir a aderência».
«Estava a rodar de forma confortável apesar das dificuldades que estávamos a enfrentar, mas não havia muito que pudesse fazer», frisou.
Oliveira disse ainda que «as ambições poderiam ser mais altas», mas, hoje, «o melhor a que se podia aspirar era terminar junto das restantes Yamaha».