Miguel Oliveira foi pai pela segunda vez e não escondeu o entusiasmo nas redes sociais, dando as boas-vindas ao «gladiador» Pedro que veio ao mundo com problemas respiratórios, mas já está em casa com os pais. «É um campeão», anunciou o pai babado.

«O nosso gladiador Pedro já está connosco. O nosso guerreiro superou o seu primeiro desafio ao chegar ao mundo com complicações respiratórias, mas mostrou que é um campeão. Deus é grande e o Pedro já está em casa com os papás», escreveu o piloto da Aprilia.

A família Oliveira passa, assim, a contar com quatro elementos. «Somos oficialmente o quarteto fantástico», escreveu ainda o piloto português.