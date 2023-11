Franco Morbidelli ficou surpreendido com a agressão que sofreu da parte de Aleix Espargaró, no decorrer da segunda sessão de treinos livre para o Grande Prémio do Qatar, em MotpoGP, considerando que o piloto espanhol da Aprilia «tem um problema» já sustentado com «outros episódios».

«Estávamos no treino, o Alex Márquez caiu na curva dois e houve bandeiras amarelas. O Jorge Martín travou à minha frente e eu reduzi a velocidade. Quando chegámos à curva quatro, o Aleix ultrapassou-me. Passei-o a seguir, porque queria recuperar a minha posição, mas depois ultrapassou-me como um louco na curva seis e quase chocámos», começa por contar o piloto italiano da Yamaha.

A verdade é que o desentendimento entre os dois pilotos terminou com uma agressão. «Quando tentava dizer-lhe para ter calma, bateu-me e começou a gesticular, como faz sempre. Tentava dizer-lhe para ter calma e fez aquilo que todos vocês viram. Foi uma enorme falta de respeito», acrescentou Morbidelli.

Aleix Espargaró acabou por ser punido e perdeu seis lugares na grelha de partida, mas Morbidelli não ficou satisfeito. «Assumo que os comissários tenham analisado a situação e que tenham tomado as medidas que consideraram oportunas, mas para mim não fizeram nada. O que ele fez foi uma falta de respeito tão grande que noutros desportos as coisas teriam sido tratadas de forma diferente. Mas está tudo bem e sigo em frente», comentou.

Mais do que a falta de uma ação disciplinar, Morbidelli lamenta a atitude de um companheiro de profissão. «Dar uma chapada no capacete de um piloto em andamento, porque está a dizer-te para teres calma durante uma bandeira amarela? Que tipo de reação é esta? Creio que todos pensamos que o Aleix tem um problema. Os que trabalham com ele e os que viram o que ele fez durante a sua carreira sabem, porque há mais episódios dos quais deve envergonhar-se. Muitos mais», destacou ainda Morbidelli.

Recorde o incidente entre Espargaró e Morbidelli: