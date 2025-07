Buenos Aires vai regressar ao circuito mundial do MotoGP a partir de 2027, depois de concluídas as obras de renovação do Autódromo Oscar e Juan Galvez, nos arredores da capital da Argentina.

O antigo autódromo vai ser alvo de uma renovação total, com uma nova configuração da pista que já recebeu corridas de MotoGP nas décadas de 60, 80 e 90 do século passado.

«Isto são notícias sensacionais para o MotoGP e para todos os fãs da Argentina e América Latina. Vai colocar-nos mais perto do coração de Buenos Aires que será um local emblemático não apenas para o país e continente, mas também a nível global», destaca destacou Carmelo Ezpeleta, CEO do MotoGP e da Dorna Sports que destaca ainda a paixão dos argentinos pela modalidade.

«A paixão do público que vimos nos últimos Grandes Prêmios na Argentina, vindo de todos os lugares, é lendária, e estamos animados para informá-los onde os veremos novamente – e quando – enquanto continuamos a trabalhar com o Grupo OSD para trazer o desporte mais emocionante do planeta para a Argentina», acrescentou ainda o responsável pela organização.