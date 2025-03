Francesco Bagnaia venceu o Grande Prémio das Américas, em MotoGP, aproveitando da melhor forma a queda de Marc Márquez.

No Texas, o italiano partiu da terceira posição e teve de esperar até à nona volta da prova para assumir a liderança, tudo por causa de um desaire do seu companheiro de equipa. Enquanto seguia na frente, Márquez perdeu o controlo da mota numa das escapatórias e nunca mais conseguiu recuperar. Até final, o antigo bicampeão do mundo só teve de controlar a vantagem para os adversários e somar a primeira vitória na temporada.

O mundial de pilotos tem novo líder, já que o segundo lugar de Álex Márquez lhe permitiu chegar ao primeiro lugar (87 pontos), com um ponto de vantagem para o irmão (86 pontos). Apesar do triunfo, Bagnaia está na terceira posição, com 75 pontos somados, menos 12 do que o primeiro classificado.

Segue-se o Grande Prémio do Qatar, que decorre entre os dias 11 e 13 de abril.