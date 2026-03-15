O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que estava previsto para 15 de novembro, foi adiado por uma semana, para 22 de novembro, de forma a acomodar uma nova data para o GP do Qatar no calendário, também adiado devido à guerra no Irão.

Em comunicado, a MotoGP, promotora do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, anunciou este domingo o adiamento do GP do Qatar, inicialmente previsto para o fim de semana de 10 a 12 de abril, para o fim de semana de 6 a 8 de novembro.

Essa mudança no calendário implica que os Grandes Prémios de Portugal e de Valência, últimas duas provas do Mundial de MotoGP, tenham de ser também adiados por uma semana.

Assim, o GP de Portugal irá decorrer de 20 a 22 de novembro, enquanto o de Valência de 27 a 29 do mesmo mês, encerrando a atual edição do campeonato.

«Esta decisão foi tomada com grande cuidado e em coordenação com os nossos parceiros. A nossa principal preocupação é a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no MotoGP, bem como assegurar que o MotoGP decorre sob os mais altos padrões», frisou o espanhol Carmelo Ezpeleta, diretor geral da MotoGP.

Ezpeleta agradeceu, ainda, aos responsáveis pelos circuitos de Portimão e de Valência «pela flexibilidade demonstrada» que ajudou «a uma transição suave no calendário».

Esta decisão teve o apoio da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), presidida pelo português Jorge Viegas. «Apoiamos totalmente esta decisão de reagendar o GP do Qatar. Tendo em conta a atual situação geopolítica, a salvaguarda dos nossos pilotos, equipas, comissários e adeptos deve estar sempre em primeiro lugar», disse.

Jorge Viegas mostra-se, ainda, «confiante» que «o acerto no calendário assegura que a prova do Qatar pode ser disputada em segurança e nas melhores condições».