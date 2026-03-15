MotoGP: Grande Prémio de Portugal adiado por causa da guerra no Irão
Adiamento do GP do Qatar, por motivos de segurança, ditou mudanças no calendário
Adiamento do GP do Qatar, por motivos de segurança, ditou mudanças no calendário
O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que estava previsto para 15 de novembro, foi adiado por uma semana, para 22 de novembro, de forma a acomodar uma nova data para o GP do Qatar no calendário, também adiado devido à guerra no Irão.
Em comunicado, a MotoGP, promotora do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, anunciou este domingo o adiamento do GP do Qatar, inicialmente previsto para o fim de semana de 10 a 12 de abril, para o fim de semana de 6 a 8 de novembro.
Essa mudança no calendário implica que os Grandes Prémios de Portugal e de Valência, últimas duas provas do Mundial de MotoGP, tenham de ser também adiados por uma semana.
Assim, o GP de Portugal irá decorrer de 20 a 22 de novembro, enquanto o de Valência de 27 a 29 do mesmo mês, encerrando a atual edição do campeonato.
«Esta decisão foi tomada com grande cuidado e em coordenação com os nossos parceiros. A nossa principal preocupação é a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no MotoGP, bem como assegurar que o MotoGP decorre sob os mais altos padrões», frisou o espanhol Carmelo Ezpeleta, diretor geral da MotoGP.
Ezpeleta agradeceu, ainda, aos responsáveis pelos circuitos de Portimão e de Valência «pela flexibilidade demonstrada» que ajudou «a uma transição suave no calendário».
Esta decisão teve o apoio da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), presidida pelo português Jorge Viegas. «Apoiamos totalmente esta decisão de reagendar o GP do Qatar. Tendo em conta a atual situação geopolítica, a salvaguarda dos nossos pilotos, equipas, comissários e adeptos deve estar sempre em primeiro lugar», disse.
Jorge Viegas mostra-se, ainda, «confiante» que «o acerto no calendário assegura que a prova do Qatar pode ser disputada em segurança e nas melhores condições».