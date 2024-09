O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que se corre no Autódromo Internacional do Algarve, vai continuar no calendário por mais dois anos.

Conseguimos. Foi um trabalho de equipa que demorou muito tempo a chegar, mas conseguimos e Portugal vai ter um contrato para dois anos, pela primeira vez», disse o diretor-geral da empresa gestora do autódromo – Parkalgar –, Jaime Costa.

Desde 2020 que a etapa portuguesa de MotoGP se realiza no Autódromo Internacional do Algarve.