Jorge Martín, piloto espanhol, foi esta quinta-feira apresentado na Aprilia RS-GP25 com o número 1 gravado na dianteira da moto, depois de ter deixado a Ducati, onde conquistou o Mundial de MotoGP em 2024.

«Não tive dúvidas em usar o número 1. Lutei por isto toda a minha vida e conseguir o título de MotoGP e usar o número 1 na Aprilia é incrível», referiu o piloto espanhol.

O piloto espanhol troca assim o mítico número 89 pelo 1, acompanhado por duas estrelas referentes aos títulos conquistados em Moto3 (2018) e MotoGP (2024). A moto manterá o negro como cor predominante.

«Estou muito entusiasmado com este novo desafio de tentar ganhar com a Aprilia. Os meus objetivos são muito claros e agora devemos concentrar-nos em ter a melhor versão de nós mesmos. Estou no sítio certo para fazer coisas grandiosas e será um desafio emocionante», rematou Jorge Martín.

O espanhol afirma ter sentido um nervosismo «como se fosse o primeiro dia de escola», no momento da visita da fábrica da Aprilia.

A temporada da MotoGP arranca no dia 2 de março, na Tailândia.