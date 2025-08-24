MotoGP: mais um passeio para Marc Márquez, Oliveira termina no 12.º lugar
Piloto espanhol somou sétimo triunfo consecutivo e está cada vez mais perto do sétimo título na cerreira
Marc Márquez fez mais um passeio e deixou a concorrência ainda mais longe ao vencer este domingo o Grande Prémio da Hungria, numa corrida em que Miguel Oliveira, que partiu do 19.º lugar, terminou no 12.º posto.
O experiente piloto espanhol nem arrancou bem, ultrapassado por Marco Bezzecchi logo no arranque, mas, depois de uma luta acesa com o italiano, acabou por assumir o comando da corrida na 11.ª volta e arrancou para um passeio tranquilo, ganhando tempo a todos os adversários em praticamente todas as voltas. Marco Bezzecchi ainda foi ultrapassado por Pedro Acosta, na ponta final e terminou na terceira posição do pódio.
Antes de terminar a primeira volta, o espanhol Alex Márquez e o italiano Enea Bastianini caíram, enquanto o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) recuperou várias posições até à nona posição.
Foi a décima vitória de Marc Márquez esta temporada, a sétima consecutiva, numa performance que permite ao piloto da Ducati liderar o Mundial com um total de 455 pontos, aumentando a vantagem sobre o irmão Alex, para 175 pontos.
Miguel Oliveira partiu do 19.º lugar, mas ainda conseguiu chegar aos pontos, beneficiando de várias quedas para subir até ao 12.º lugar e, assim, somar mais 4 pontos, naquela que foi a sua melhor posição, até ao momento, da temporada do campeonato do Mundo de MotoGP.