Marc Márquez foi confirmado como novo piloto da Gresini.



O espanhol, que tinha decidido recentemente terminar o contrato com a Honda em 2024, vai juntar-se ao irmão Alex e ocupar a vaga do piloto italiano Fabio Di Giannantonio na equipa italiana.



Lembre-se que em 11 temporadas com a Honda, Márquez conquistou seis Mundiais (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019), 59 vitórias, 101 pódios e 64 pole positions.