Marc Márquez vai falhar o Grande Prémio das Américas de MotoGP, este fim de semana, por estar a recuperar da lesão contraída no GP de Portugal, na sequência do choque com Miguel Oliveira, informou esta terça-feira a equipa Honda.

«Depois de fazer uma TAC [Tomografia Axial Computadorizada], Marc Márquez e a sua equipa médica, dirigida por Inácio Roger de Oña, do Hospital Ruber Internacional de Madrid, confirmaram que o primeiro metacarpiano continua em processo de cura. Depois de analisar [a situação] com a equipa Honda e a HRC [Honda Racing Corporation], foi decidido deixar que a lesão se cure completamente e evitar qualquer risco desnecessário», lê-se no comunicado da equipa.

O piloto espanhol sofreu uma fratura no polegar da mão direita na sequência do embate que provocou na Aprilia de Miguel Oliveira na terceira volta do GP de Portugal, a 26 de março, quando o português seguia na segunda posição.

Miguel Oliveira sofreu uma lesão nos tendões da perna direita e falhou o Grande Prémio da Argentina, mas já está recuperado e apto a competir no Grande Prémio das Américas.

Márquez, que também ficou afastado da prova argentina, ganha pelo italiano Marco Bezzecchi (Ducati), falhará, assim, a segunda corrida consecutiva.

Na sequência do acidente provocado no GP de Portugal, o espanhol terá de cumprir uma dupla volta longa [double long lap penalty] na próxima corrida em que participar, como castigo por ter provocado o acidente com Miguel Oliveira.

O GP das Américas será a terceira de 21 provas do Mundial de Velocidade.

Marc Bezzechi comanda, atualmente, o Mundial de MotoGP, com 50 pontos, após duas provas disputadas.