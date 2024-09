Marc Márquez, da Gresini, venceu este domingo o Grande Prémio de San Marino, a 13.ª corrida do Mundial de MotoGP. Miguel Oliveira terminou na 11.ª posição.

Márquez, que já havia vencido na semana passada em Aragón, saiu da nona posição, mas conseguiu ganhar posições até à liderança, numa prova que teve chuva a meio e que baralhou as contas.

Jorge Martín (Pramac), por exemplo, seguia atrás do líder Pecco Bagnaia (Ducati) quando começou a chover. Foi às boxes e perdeu várias posições, as quais nunca mais conseguiu recuperar.

O próprio Bagnaia acabou por perder a liderança para Marc Márquez e acabou no segundo lugar, à frente de Enea Bastianini (Ducati).

Também Miguel Oliveira, depois de um início em que caiu para a 19.ª posição (tinha começado em 18.º), acabou por recuperar vários lugares aquando da chuva, já que Martín não foi o único a ir às boxes.

Após esta corrida, Jorge Martín continua a liderar o campeonato, com 312 pontos, mais sete do que Pecco Bagnaia e 13 do que Marc Márquez. Miguel Oliveira está em 13.º, com 65 pontos.