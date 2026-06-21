MotoGP: Marc Márquez vence na Chéquia e ganha pontos a Bezzecchi
Vitória estratégica do piloto espanhol que tira máximo proveito da exclusão do líder italiano em Brno
Vitória estratégica do piloto espanhol que tira máximo proveito da exclusão do líder italiano em Brno
Marc Márquez arrancou uma espetacular vitória, em Brno, no Grande Prémio da Chéquia, este domingo, e, desta forma, continua a ter possibilidades de chegar ao título do MotoGP, ganhando pontos ao líder Marco Bezzecchi, excluído desta corrida, e também a Jorge Martín, fora dos pontos depois da punição pelo acidente provocado na Hungria.
A exclusão de Bezzecchi, depois da queda na corrida Sprint e da agressão a um fiscal, abria, desde logo, a possibilidade dos perseguidores ganharem pontos ao líder da geral e, nesse sentido, Marc Márquez fez valer toda a sua experiência para aguardar pelo momento certo para atacar a liderança na prova.
Logo na partida, o japonês Ai Ogura fez render a sua primeira pole position e saiu na frente, com Francesco Bagnaia, vencedor da corrida Sprint, na sua peugada, depois de ter superado Marc Márquez logo nas primeiras voltas.
Os dois pilotos da Ducati acabaram por ultrapassar o japonês da Trackhouse e, a partir daqui, a corrida passou a ser muito tática, com o espanhol a estudar os movimentos do italiano até que, a dezasseis voltas do fim, acabou por ultrapassá-lo, para, rapidamente, conquistar uma vantagem superior a meio segundo.
Sem conseguir acompanhar o ritmo de Marc Márquez, Bagnaia passou a ser pressionado por Ai Ogura que ainda chegou ao segundo lugar, numa altura em que Pedro Acosta também abandonava, já muito perto do final, devido a problemas na sua mota.
Na ponta final, Marc Márquez geriu tranquilamente a vantagem e conquistou os 25 pontos que lhe permitem subir ao quarto lugar da geral e reduzir a diferença para Bezzecchi para 40 pontos (140 para 180).
Jorge Martín, que cumpriu uma punição de duas voltas e não foi além de um décimo lugar, segue no segundo lugar da geral, com 172 pontos, enquanto Fabio Giannantonio segue no terceiro posto (157 pontos), reforçado com o quarto lugar deste domingo.
Back-to-back wins for @marcmarquez93 with @AiOgura79 and @PeccoBagnaia on the podium 💪#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/YudBGNay5t— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 21, 2026