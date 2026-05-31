Marco Bezzecchi venceu este domingo o Grande Prémio de Itália de MotoGP, sétima ronda da temporada, e cimentou a liderança do Mundial.

O piloto italiano da Aprillia, que largou da pole position, cortou a meta com 3,559 segundos de vantagem sobre o espanhol Jorge Martin e 5,098 sobre o italiano Francesco Bagnaia.

Marco Bezzecchi até chegou a ser ultrapassado por Jorge Martin no arranque da corrida, mas o italiano, que nunca tinha vencido em Mugello, devolveu a manobra na curva três.

As escaramuças entre os dois pilotos foram-se sucedendo, com Francesco Bagnaia a chegar à liderança, numa prova que marcou o regresso do espanhol Marc Márquez à competição, após a queda em França. De fora estiveram Alex Márquez (Ducati) e Johann Zarco (Honda), substituídos por Michelle Pirro e Cal Crutchlow, que não corria há três anos.

Mas na volta 14 de 23, Bezzecchi saltou definitivamente para a liderança e não mais foi incomodado. Bagnaia ainda viria a ser ultrapassado por Jorge Martin e a ser fortemente acossado pelo japonês Ai Ogura na última volta.

O japonês ainda esboçou a ultrapassagem na última curva, depois de ter recuperado um segundo nesta última volta, mas Bagnaia respondeu por dentro e recuperou o degrau mais baixo do pódio, por 0,034 segundos.

Marc Márquez viria a terminar em sétimo.

Esta foi a quarta vitória de Bezzecchi esta temporada, que lhe permite ganhar mais cinco pontos de vantagem na liderança, passando para os 173 pontos, mais 17 do que Jorge Martin.

Segue-se o GP da Hungria, dentro de uma semana.

RELACIONADOS
MotoGP: Mugello sorri à Aprilia e Raúl Fernández vence sprint do GP de Itália
MotoGP: acidente grave afasta Aléx Márquez dos GP de Hungria e Itália
Álex Márquez vai ser operado, mas descansa fãs: «Está tudo controlado!»