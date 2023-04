Miguel Oliveira terminou, esta sexta-feira, no sétimo lugar o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio de Espanha de MotoGp, quarta prova do Mundial.



O piloto português, que tinha sido o 13.º classificado na primeira das duas sessões do dia, fechou a sessão da tarde no quinto lugar, a 0,248 segundos do mais rápido, Aleix Espargaró (Aprilia).



No entanto, no somatório das duas sessões, o registo de 1.36,896 segundos equivale ao sétimo lugar e a entrada direta na segunda fase de qualificação, que vai ser disputada na manhã dese sábado.



Maverick Viñales (Aprilia) foi o segundo mais rápido do dia, a apenas duas milésimas de segundo, com o espanhol Dani Pedrosa (KTM), que participa no GP de Espanha como convidado, a ser terceiro, a 0,062 segundos.



Nota ainda para a bandeira vermelha provocada pela queda do espanhol Iker Lecuona (Honda) - substituto do lesionado Marc Márquez nesta competição.

No sábado, disputa-se a terceira sessão de treinos livres bem como as duas de qualificação e a corrida sprint.