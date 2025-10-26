MotoGP: Miguel Oliveira cai e termina GP Malásia no 19.º lugar
Corrida vencida pelo espanhol Alex Márquez, com mudança no pódio da classificação geral
Miguel Oliveira (Yamaha) terminou em 19.º o Grande Prémio da Malásia de, 20.ª ronda do Mundial. Neste domingo, nova queda atirou o português para o fundo do pelotão. Depois de se queixar de sobreaquecimento dos pneus, Miguel Oliveira caiu à 11.ª volta. Ou seja, arrancou no 16.º posto, mas perdeu três posições.
Esta corrida foi vencida pelo espanhol Alex Márquez (Ducati), que levou a melhor sobre o compatriota Pedro Acosta (KTM) por 2,676 segundos, com o também espanhol Joan Mir (Honda) em terceiro, a 8,048.
Esta foi a terceira vitória da temporada – e da carreira – para o mais novo dos irmãos Márquez, que já tinha assegurado matematicamente o vice-campeonato, atrás do irmão Marc, ausente devido a lesão.
O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) largou da pole position mas viu-se ultrapassado por Alex Márquez na segunda volta. Por isso, na classificação geral, o também italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) voltou ao terceiro lugar, ultrapassando Bagnaia, que não somou qualquer ponto.
A próxima ronda, entre 7 e 9 de novembro, é o Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve.