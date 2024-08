Miguel Oliveira ainda recuperou cinco lugares e terminou a corrida Sprint, do Grande Prémio de MotoGP da Grã-Bretanha, no décimo lugar, fora dos pontos, numa corrida que ficou marcada pela queda de Pecco Bagnaia e a vitória inédita de Enea Bastianini.

O FILME DA CORRIDA SPRINT

Uma corrida que começou, desde logo, com uma mudança de líder e com duas quedas no circuito de Silverstone. Na frente da corrida, de apenas dez voltas, Francesco Bagnaia arrancou melhor e ultrapassou Aleix Espargaró, detentor da pole position, logo no arranque, enquanto lá atrás, Bezzecchi e Morbidelli embrulharam-se e permitiram que Miguel Oliveira ganhasse, desde logo, duas posições.

Na frente da corrida, Jorge Martin assumiu, depois o comando, ultrapassando Bagnaia que, na tentativa de recuperar o primeiro lugar, ainda fez a melhor volta, antes de, a seis voltas do final, cair, depois de ter deixado escapar a moto numa curva mais apertada.

O piloto italiano, à partida com mais dez pontos do que Jorge Martin, na classificação geral, ficou com essa mesma liderança em risco, mas o compatriota Enea Bastianini acabou por chegar ao primeiro lugar (vale 12 pontos) e, desta forma, permitiu a Bagnaia manter o primeiro lugar da geral, agora apenas com mais um ponto do que Jorge Martin.

Enea Bastiannini acabou mesmo por festejar a primeira vitória da temporada, à frente de Jorge Martin e Aleix Espargaró, enquanto Miguel Oliveira ainda subiu mais duas posições [Marc Márquez também caiu], até ao 10.º lugar, mas já não conseguiu entrar nos pontos.

Um bom aperitivo para o Grande Prémio deste domingo, com a partida marcada para as 13h00.