O piloto português Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se na 16.ª posição para o Grande Prémio da Argentina de MotoGP, terceira prova do Mundial de Velocidade, num dia em que o espanhol Aleix Espargaró deu a primeira “pole” à Aprilia.

Depois da anulação dos treinos livres de sexta-feira, os pilotos tiveram este sábado um programa mais preenchido, com duas sessões antes da habitual qualificação. Miguel Oliveira começou o dia com um sétimo lugar na primeira sessão de treinos livres e, na segunda, o piloto de Almada esteve praticamente sempre entre os dez mais rápidos, à exceção dos últimos segundos, em que foi relegado para a 11.ª posição pelo italiano Luca Marini (Ducati), meio-irmão do antigo piloto Valentino Rossi, por apenas nove milésimas de segundo.

Obrigado a ir à Q1 por apenas nove milésimas, Miguel Oliveira acabou por ser apenas o sexto mais rápido, o que lhe vale o 16.º lugar da grelha de partida, com o tempo de 1.38,871 minutos.

A seguir a Aleix Espargaró, que fez a melhor volta em 1.38,501 minutos, conquistando a primeira “pole position’ para a Aprilia na categoria rainha do Mundial de Velocidade, surge o japonês Takaaki Nakagami (Honda), que parte da segunda posição: ficou a 0,022 segundos de Espargaró. O italiano Enea Bastianini (Ducati), líder do campeonato, parte na terceira posição, a 0,043 segundos.

A corrida do GP da Argentina arranca pelas 19 horas de domingo.