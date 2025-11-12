Miguel Oliveira está determinado em «lutar por pontos» no Grande Prémio de Valência de MotoGP, prova que marca a despedida do piloto de Almada da categoria rainha do motociclismo mundial.

«Depois de todas as emoções que vivi durante o fim de semana do Grande Prémio de Portugal, em Valência será um passeio», disse o piloto português, citado pela assessoria de imprensa da equipa Prima Pramac, da qual se despede nesta última ronda da temporada.

Esta prova marca o regresso a um circuito onde Miguel Oliveira já venceu por três vezes, a primeira em 2015, na categoria Moto3, e depois duas vezes já na categoria de Moto2, nos anos de 2017 e 2018, antes da promoção à MotoGP.

«Vai ser um fim de semana mais fácil em termos de emoções e de pressão, apesar de ser a minha última corrida em MotoGP. Sinto-me tranquilo com isso e espero poder ter um bom desempenho e lutar por pontos», concluiu o piloto de 30 anos.

No Grande Prémio de Portugal do passado fim de semana, Oliveira foi 14.º classificado, somando dois pontos para o campeonato, no qual ocupa a 20.ª posição.

Recordamos que o espanhol Marc Márquez (Ducati) já garantiu, antecipadamente, o título mundial deste ano.