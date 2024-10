Miguel Oliveira vai mesmo falhar o Grande Prémio da Austrália de MotoGP, 17.ª ronda da temporada, este fim de semana, devido à lesão contraída na Indonésia, confirmou esta segunda-feira a equipa do piloto português.

De acordo com a Trackhouse, Oliveira será novamente substituído pelo italiano Lorenzo Salvadori.

«Depois da operação às fraturas múltiplas sofridas no pulso direito nos treinos livres para o GP da Indonésia, o piloto português tem feito fisioterapia e aprimorado o físico para manter a forma e conseguir mobilidade completa na articulação do pulso, de forma a poder voltar a pilotar o mais breve possível», explicou a equipa norte-americana, em comunicado.

Segundo a Trackhouse, a recuperação do piloto português «está a correr bem», com Miguel Oliveira a ser avaliado na próxima semana em nova consulta médica.

«Para já, não há data prevista para o seu regresso à competição», lê-se ainda no comunicado da equipa, que deseja «rápida recuperação» de forma a voltar rapidamente às corridas.

O GP da Austrália disputa-se no fim de semana, em Philip Island.

Com quatro provas por disputar até ao final do campeonato, o espanhol Jorge Martin (Ducati) está destacado na liderança, com 392 pontos, mais 10 do que o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em título.

Miguel Oliveira, que já falhou o GP da Indonésia e o GP do Japão devido à lesão no pulso direito, é o 14.º, com 71 pontos.