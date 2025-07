Na preparação para o Grande Prémio da Chéquia, em Brno, decorreu esta sexta-feira a primeira sessão de treinos livres.

Miguel Oliveira (Pramac) fez o 12.º tempo mais rápido da sessão, ao rodar em 1:56.272 minutos, mais 1.666 segundos que Marc Márquez que terminou com a volta mais rápida com 1:54.606 minutos.

O Grande Prémio da Chéquia decorre durante o fim de semana de 19 e 20 de julho em Brno, com duas corridas. No sábado há a prova de Sprint a partir das 14h, já no domingo será a corrida principal que terá início pelas 13h.

Miguel Oliveira está atualmente no 23º lugar da classificação do Mundial de pilotos de MotoGP.

Not the smoothest session for @marcmarquez93 but he managed to pull it off nonetheless! 🚀@jackmilleraus & @PeccoBagnaia follow as @88jorgemartin takes P17 on his return#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/Yd1b6Pef0p