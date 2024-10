Está relançada a luta pelo título no MotoGP depois de, na última madrugada, Francesco Bagnaia (Ducati) ter vencido o Grande Prémio do Japão, 16.ª prova da temporada, ficando a apenas dez pontos do líder, Jorge Martin, quando faltam quatro apenas rondas para o final.

Sem o português Miguel Oliveira (Aprilia) em pista, devido a lesão contraída na jornada anterior, na Indonésia, Pecco Bagnaia precisou de 42.09,790 minutos para concluir as 24 voltas ao traçado de Motegi, deixando na segunda posição o espanhol Jorge Martin (Ducati), a 1,189 segundos, com o também espanhol Marc Márquez (Ducati) na terceira posição, a 3,822.

Com esta são já 13 as vitórias consecutivas da Ducati esta temporada.

Bagnaia, que largou da segunda posição da grelha, assumiu o comando mal os semáforos se apagaram, ultrapassando o espanhol Pedro Acosta (GasGas), melhor estreante da temporada e autor da pole position, ainda antes de as motas chegarem à primeira curva.

Daí em diante, o bicampeão mundial não mais perdeu o comando das operações, ainda que a ameaça de chuva tivesse pairado, levando a direção de corrida a permitir aos pilotos trocarem para motas com pneus intermédios.

Contudo, as gotas que polvilharam as lentes das câmaras de televisão não foram suficientes para que alguém decidisse arriscar numa ida às boxes.

Jorge Martin, líder do campeonato, que detinha 21 pontos de vantagem à chegada ao Japão, largou do 11.º lugar mas demorou apenas cinco voltas para chegar à peugada de Bagnaia, aproveitando, também, nova queda de Acosta, tal como tinha acontecido na véspera, na corrida sprint.

Foi precisamente na altura em que as gotas caíram, na volta 10, que a diferença entre os dois candidatos ao título esteve mais curta, com o espanhol a chegar a 0,7 segundos de distância de Bagnaia.

O italiano respondeu aumentando o ritmo, com a diferença a regressar aos 1,5 segundos seis voltas depois.

No final, a distância cifrou-se em pouco mais de um segundo, suficiente para Jorge Martin tirar o chapéu à exibição do rival.

«Foi uma corrida fantástica. Quis tentar apanhar o Pecco, puxei até ao final. A três voltas do fim apanhei alguns sustos e pensei nos pontos para o campeonato», explicou Jorge Martin.

Esta foi a oitava vitória de Francesco Bagnaia esta temporada, números apenas alcançados por predestinados Valentino Rossi, Casei Stoner, Jorge Lorenzo ou Marc Márquez. O italiano já não vencia há quatro provas.

«Estou superfeliz. Ganhámos 11 pontos este fim de semana. Agora temos de ir para a próxima corrida com a mesma ambição e mesma estratégia», sublinhou o bicampeão.

Nota ainda para o 109.º pódio de Marc Márquez no Campeonato do Mundo.

Jorge Martin mantém o comando do campeonato, com 392 pontos e agora com apenas 10 de vantagem para Bagnaia, que tem 382. Miguel Oliveira, apesar de não ter competido nesta ronda, mantém o 14.º posto do campeonato, com 71.

No Mundial de Construtores, a Ducati, já campeã, tem 574 pontos, com a KTM na segunda posição, com 275.

Entre as equipas, a Ducati oficial lidera, com 695, contra os 528 da Prima Pramac, campeã em título e equipa que contratou Miguel Oliveira para a próxima temporada.

Segue-se o GP da Austrália, dentro de duas semanas.