Pol Espargaró (GasGas) sofreu uma queda aparatosa, esta sexta-feira, no segundo treino livre do Grande Prémio de Portugal e foi transportado para o hospital de Faro.



Após uma primeira paragem de cerca de 30 minutos, devido a problemas técnicos na toerre de controlo de corrida, uma violenta queda do espanhol obrigou a nova bandeira vermelha quando faltavam cerca de 14 minutos de sessão.



De acordo com o MotoGP, o piloto estava consciente apesar de ter sido retirado do local de ambulância. Segundo a mesma fonte, Espargaró sofreu uma trauma nas costas e no tórax.

Também o português Miguel Oliveira, da RNF, equipa satélite da Aprilia, sofreu, quase na mesma altura, um acidente, mas aparentemente sem consequências.