MotoGP: Raúl Fernández venceu corrida sprint nos Países Baixos
Marco Bezzecchi ganhou pontos a Jorge Martín que tinha partido da «pole position»
Marco Bezzecchi ganhou pontos a Jorge Martín que tinha partido da «pole position»
Raúl Fernández, piloto espanhol da Aprilia, venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, a 10.ª ronda do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade.
O piloto espanhol levou a melhor sobre o japonês Ai Ogura, também da Aprilia, por 0,362 segundos, com o italiano Fabio DiGiannantonio, da Ducati, a ficar com o terceiro lugar do pódio, a 1,131.
O italiano Marco Bezecchi terminou no quarto lugar, depois de ter desistido na corrida sprint anterior e de ter falhado a corrida do passado domingo, por castigo, após agredir um comissário de pista.
Líder do campeonato à partida desta prova, Bezzecchi impôs-se ao companheiro de equipa, o espanhol Jorge Martín, segundo classificado do Mundial de MotoGP, que largou da pole position e terminou na quinta posição, e ao espanhol Marc Márquez (Ducati), campeão em título, que vinha em recuperação no campeonato e, desta feita, terminou em sexto.
Márquez beneficiou de uma penalização atribuída ao companheiro de equipa, o italiano Francesco Bagnaia, por exceder os limites de pista. Campeão em 2022 e 2023, Bagnaia baixou do sexto para o sétimo lugar.
Com estes resultados, Bezzecchi tem, agora, 186 pontos, mais nove do que Martín, que é segundo, e 22 do que DiGiannantonio, que é terceiro.
Este domingo disputa-se a corrida principal do Grande Prémio dos Países Baixos.