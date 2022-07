A equipa japonesa da Suzuki anunciou que vai deixar de competir no MotoGP no final da corrente temporada. Uma despedida já anunciada, mas só confirmada de forma oficial esta quarta-feira depois do construtor japonês ter chegado a um acordo com o promotor da maior competição de motas, a Dorna.

«A Suzuki Motor Corporation e a Dorna chegaram a um acordo para colocar um ponto final na participação da Suzuki no MotoGP no final da temporada de 2022», anunciou o construtor japonês num curto comunicado.

