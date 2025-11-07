Dificuldades de aderência na moto dificultaram a tarefa de Miguel Oliveira (Yamaha), esta sexta-feira, na sessão de treinos cronometrados do Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, que concluiu na 22.ª e última posição, a 1,907 segundos do piloto mais rápido, o espanhol Alex Márquez (Ducati).

«A pista melhorou ligeiramente para a tarde, mas rompemos a tração muito rápido, rompemos o grip e é muito difícil recuperar mesmo levantando a moto e cortando um bocadinho de gás. Não estávamos à espera e as perspetivas aqui eram outras», explicou o português, aos jornalistas.

Para a segunda ronda de qualificação e a corrida Sprint, que se realizam no sábado, Miguel Oliveira terá uma «abordagem diferente, tanto a nível de eletrónica como a nível de setup [configuração]», na esperança de «poder melhorar muito» a sua prestação em pista.

«Realisticamente, aquilo que temos feito tem sido sempre entre a quinta e sexta fila da grelha. Visto como começámos o fim de semana, repetir isso, ou fazer melhor, já é muito bom. A esperança é que amanhã [sábado] possamos reduzir a diferença e sobretudo melhorar o ritmo», atirou o Falcão.

A 21.ª edição do Grande Prémio de Portugal de MotoGP vai ser disputada pelo sexto ano consecutivo no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, que recebe uma corrida do campeonato pela sétima vez. A corrida principal está agendada para as 13h00 de domingo.