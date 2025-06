Marc Márquez (Ducati) sofreu uma queda aparatosa na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio dos Países Baixos, no circuito de Assen, mas nem isso o impediu de assinar o tempo mais rápido da sessão.

O piloto espanhol perdeu o controlo da sua moto numa curva e deslizou, no asfalto, até à gravilha.

Da queda não resultaram sequelas físicas graves para Marc Márquez, que voltaria à pista praticamente 20 minutos depois para conseguir a volta mais rápida da sessão, que completou em 1:32.216 minutos.

👏 @marcmarquez93 went from big crash to P1 finishing ahead of Maverick Viñales and Marco Bezzecchi#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/pMlXqqdRvG