VÍDEO: Marc Márquez vence “sprint” em casa apesar da chuva e de uma queda
Pela primeira vez na história do MotoGP, pilotos tiveram de trocar de moto devido à precipitação
Pela primeira vez na história do MotoGP, pilotos tiveram de trocar de moto devido à precipitação
O espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio de Espanha, quarta ronda do Mundial de MotoGP, a primeira da história em que os pilotos tiveram de trocar de moto devido à chuva.
Marc Márquez, que sofreu uma queda a quatro voltas do final, conseguiu ir às boxes trocar de moto para outra com pneus de chuva, cortando pela escapatória, e ainda foi a tempo de vencer, com 3,050 segundos de vantagem sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo, e 7,493 segundos sobre o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati), que foi terceiro.
A entrada de Marc Márquez no pitlane 😬#sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SpanishGP pic.twitter.com/E2YPQ5DurL— sport tv (@sporttvportugal) April 25, 2026
Marc Márquez conquista novamente a sprint do GP de Espanha 🇪🇸#sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SpanishGP pic.twitter.com/pAauQIusy7— sport tv (@sporttvportugal) April 25, 2026
O atual campeão do mundo partiu da pole position e aguentou o primeiro lugar, enquanto o líder do campeonato, o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), se afundou no pelotão, descendo à 15.ª posição.
A cinco voltas do final, a chuva aumentou de intensidade e vários pilotos acabaram por também cair. Entre eles, o próprio Bezzecchi, assim como o espanhol Alex Márquez (Ducati), que liderava na altura depois de o seu irmão já ter caído e ter ido às boxes.
O espanhol Jorge Martín (Aprilia) já tinha desistido, com problemas mecânicos.
Continuam os problemas este fim-de-semana para Jorge Martín 🫠#sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SpanishGP pic.twitter.com/9cuRxi0wMC— sport tv (@sporttvportugal) April 25, 2026
Ao todo, seis pilotos não terminaram, incluindo o turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha), que sofreu uma aparatosa queda que envolveu, também, o italiano Lorenzo Salvadori (Aprilia).
Com estes resultados, Marc Márquez, que em 2025 conquistou o seu sétimo título na categoria, subiu ao quarto lugar do campeonato, com 57 pontos, menos 24 do que Bezzecchi, que mantém a liderança, com 81.
No domingo disputa-se a corrida principal do Grande Prémio de Espanha, a quarta das 22 etapas do Mundial, que termina em Valência, em 29 de novembro, uma semana depois do Grande Prémio de Portugal, em Portimão.