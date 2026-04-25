O espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio de Espanha, quarta ronda do Mundial de MotoGP, a primeira da história em que os pilotos tiveram de trocar de moto devido à chuva.

Marc Márquez, que sofreu uma queda a quatro voltas do final, conseguiu ir às boxes trocar de moto para outra com pneus de chuva, cortando pela escapatória, e ainda foi a tempo de vencer, com 3,050 segundos de vantagem sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo, e 7,493 segundos sobre o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati), que foi terceiro.

O atual campeão do mundo partiu da pole position e aguentou o primeiro lugar, enquanto o líder do campeonato, o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), se afundou no pelotão, descendo à 15.ª posição.

A cinco voltas do final, a chuva aumentou de intensidade e vários pilotos acabaram por também cair. Entre eles, o próprio Bezzecchi, assim como o espanhol Alex Márquez (Ducati), que liderava na altura depois de o seu irmão já ter caído e ter ido às boxes.

O espanhol Jorge Martín (Aprilia) já tinha desistido, com problemas mecânicos.

Ao todo, seis pilotos não terminaram, incluindo o turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha), que sofreu uma aparatosa queda que envolveu, também, o italiano Lorenzo Salvadori (Aprilia).

Com estes resultados, Marc Márquez, que em 2025 conquistou o seu sétimo título na categoria, subiu ao quarto lugar do campeonato, com 57 pontos, menos 24 do que Bezzecchi, que mantém a liderança, com 81.

No domingo disputa-se a corrida principal do Grande Prémio de Espanha, a quarta das 22 etapas do Mundial, que termina em Valência, em 29 de novembro, uma semana depois do Grande Prémio de Portugal, em Portimão.