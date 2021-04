Miguel Oliveira foi esta tarde recebido por centenas de motards em Portimão, onde o português vai disputar este fim de semana o Grande Prémio de Portugal.

O piloto da KTM publicou um vídeo nas redes sociais na qual se vê uma longa fila de motas paradas à beira da estrada, com as pessoas a expressarem palavras de incentivo ao desportista luso.

Na época passada, Miguel Oliveira somou no Autódromo Internacional do Algarve a segunda vitória num Grande Prémio de Moto GP. A corrida no Autódromo Internacional do Algarve está agendada para domingo, a partir das 13h00.