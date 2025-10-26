Uma terrível colisão na corrida de Moto3 no Grande Prémio da Malásia, em Kuala Lumpur, provocou dois feridos graves e condicionou depois as corridas de Moto2 e também de MotoGP.

Foi ainda na fase de aquecimento quando o espanhol José António Rueda chocou com a traseira da moto do suíço Noah Dettwiler, numa altura em que os dois pilotos circulavam a velocidades muitos diferentes. Um embate brutal que desfez as duas motos e deixou os pilotos feridos no asfalto.

Rueda e Dettwiler acabaram por ser conduzidos de helicóptero para o hospital de Kuala Lumpur, uma vez que não havia equipamento médico suficiente no local do circuito.

O piloto suíço é o que inspira mais cuidados. Dettwiller, de 20 anos, está agora estável, mas sofreu lesões graves nas pernas, no pulmão e baço. Segundo está a avançar o jornal alemão Blick, o pai de Dettwiler revelou que o filho perdeu muito sangue, teve múltiplas paragens cardíacas, além de uma fratura exposta numa das pernas.

O caso do piloto espanhol, campeão antecipado no Moto3, parece menos grave, mas a equipa da Red Bull KTM Ajo já confirmou uma fratura na mão, além, de várias concussões e lesões no corpo.

Um acidente terrível que deixou todo o paddock em estado de choque e que acabou por adiar o arranque da corrida, deixando também os adeptos apreensivos. A corrida de Moto3 acabou por ser reduzida para apenas dez voltas, mas acabou por condicionar também os horários das corridas de Moto2 e de MotoGP.

As imagens do terrível acidente: