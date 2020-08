Os jornalistas da TVE, a televisão pública espanhola, não conseguiram disfarçar a enorme frustração com a vitória de Miguel Oliveira, em MotoGP, no Grande Prémio de Estíria, na Áustria.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra os momentos de euforia na redação, com a possibilidade do espanhol Pol Espargaró vencer a corrida, logo seguidos pela frustração, depois do piloto português fazer uma dupla ultrapassagem, na última curva antes da reta final.

Momentos antes, o jornalista que fazia o relato pedia ao piloto espanhol ter «cuidado» com Jack Miller na frente da corrida, mas foi o português que levou o jornalista ao desespero.

No final, até os apontamentos voaram.

Ora veja: