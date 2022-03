Após vencer o Grande Prémio da Indonésia, segunda prova da temporada 2022 de Moto GP, Miguel Oliveira dedicou a conquista a duas pessoas.

Em primeiro lugar à filha, Alice, de apenas quatro meses. «Prometi-lhe que voltava com o troféu», disse o português da KTM.

Depois, a fechar a primeira entrevista após a corrida, Miguel Oliveira destacou outra pessoa: «Quero dedicar este resultado também ao Richman, uma pessoa do staff do hotel onde eu fiquei, e que me apoiou a semana toda. Prometi que, se fosse ao pódio, ia dedicar-lhe isso.»

A dedicatória foi para Richman Taye, que ainda antes da prova tinha publicado, nas redes sociais, uma fotografia com o português. Na imagem o indonésio parece mesmo estar a carregar o piloto da KTM às costas.

Ora veja: