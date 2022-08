O diretor-desportivo da Ducati disse que Miguel Oliveira vai correr em 2023 pela RNF, equipa que na próxima época vai trocar os motores da Yamaha pelos da Ducati.

«Tivemos uma conversa com o Oliveira, mas também com o Raúl Fernández. A situação com o Miguel Oliveira parecia positiva, mas precisávamos da aprovação da Gresini (equipa satélite da Ducati), porque é uma equipa cliente. Nós e a Gresini demorámos algum tempo para chegar a um acordo com o Oliveira. Entretanto, a Aprilia assinou um acordo com a RNF. Fizeram uma boa proposta ao Miguel Oliveira e ele decidiu aceitá-la. Isso foi compreensível», disse Paolo Ciabatti em declarações à Speedweek.

Miguel Oliveira está na equipa de fábrica da KTM e ainda não há qualquer informação oficial sobre a equipa que o piloto português vai representar na próxima época.