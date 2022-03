A vitória de Miguel Oliveira no Grande Prémio da Indonésia de Moto GP teve dedicatória óbvia.

Foi a primeira vez que o português da KTM subiu ao lugar mais alto do pódio desde o nascimento da filha, Alice, no passado mês de novembro.

«Os últimos meses não foram fáceis para mim, e voltar assim, com esta vitória, é incrível. É muito emocionante. Prometi à minha filha que voltava com o troféu da Indonésia. Esta é para ti, bebé. Quero dedicar este resultado também a uma pessoa do staff do hotel onde eu fiquei, e que me apoiou a semana toda. Prometi que, se fosse ao pódio, ia dedicar-lhe isso», referiu Oliveira, no final da corrida.

Relativamente ao desenrolar da prova, o português falou numa «montanha-russa de emoções».

«O início foi perfeito, mas com este tempo é difícil perceber os limites. Segui o Jack durante algumas voltas, mas depois percebi que podia ir mais rápido. Quando o ultrapassei, foquei-me em andar o mais rápido possível nas cinco voltas seguintes. Consegui uma boa vantagem, mas não foi fácil», resumiu.