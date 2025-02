Miguel Oliveira já conduz a mota da Prima Pramac Yamaha e ficou, esta quarta-feira, em 10.º lugar no primeiro de três dias de testes da pré-temporada de MotoGP, na Malásia.

Num dia que ficou marcado pela lesão do campeão Jorge Martín, da Aprilia, o piloto português fez 55 voltas na pista de Sepang e terminou a 0,8 segundos de Fabio Quartararo (Yamaha), o mais rápido do dia. Marc Márquez (Ducasti) ficou a 51 centésimos do francês e Alex Márquez (Ducati) acabou em terceiro, a 183 centésimos.

«Foi um dia sólido. Terminámos satisfeitos com o trabalho feito e ansiosos por estreitar esta relação que acabámos de começar», partilhou Miguel Oliveira à assessoria de imprensa da Pramac.

«Há um bom ambiente na boxe. Todos dão o seu melhor para melhorar. Sabemos que podemos fazer melhor e sou o primeiro a admitir que ainda preciso de desbloquear o potencial completo da mota. Sabemos que está lá e estas primeiras voltas só nos deixam mais motivados», acrescentou.

Esta quinta-feira realiza-se o segundo dia de treinos de pré-temporada.