Miguel Oliveira, piloto português da Yamaha, ficou este sábado em 15.º lugar na corrida sprint do Grande Prémio de Aragão. Marc Márquez (Ducati) ficou na primeira posição.

O português partiu de 18.º e terminou o sprint a 18,287 segundos do líder. Alex Márquez (Ducati) ficou em segundo lugar, a 2,080 segundos, e Fermin Aldeguer (Ducati) fechou o pódio, a 4,630s.

«O Alex estava muito forte nas primeiras voltas, que eram o meu ponto fraco. Mas amanhã (domingo), tentaremos manter o mesmo ritmo», relatou o irmão Marc.

Com este resultado, Marc Márquez está em primeiro lugar do campeonato, com 208 pontos. Miguel Oliveira encontra-se em 23.º, com dois.

A corrida, oitava ronda do calendário, está marcada para este domingo, às 13h.