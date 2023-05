O piloto espanhol Aleix Espargaró contestou a razão dada ao recurso de Marc Márquez, que não vai cumprir castigo o regresso às pistas em França, neste fim de semana, após ter sido considerado culpado da queda que levou ao abandono dele e de Miguel Oliveira no GP de Portimão, primeira prova do Mundial.

«Foi óbvio o erro, um disparate monumental, e não consigo entender a redação da sanção», disse em declarações citadas pelo jornal Marca.

Recorde-se que Márquez acabou por ficar com mazelas que o obrigaram a falhar as três corridas seguintes, tendo ficado decidido que teria de cumprir a penalização imposta - dupla volta longa - no Grande Prémio em que regressasse, mas o Tribunal de Recurso do MotoGP deu a sanção como cumprida na Argentina, segundo GP do Mundial e prova que Miguel Oliveira também falhou devido a lesões provocadas pela queda.

Aleix Espargaró, que tal como Miguel Oliveira também corre por uma das equipas da Aprilia, até nem queria comentar a polémica, mas acabou por não poupar nas críticas à decisão favorável ao compatriota. «É algo que não pode acontecer nem na Terceira Regional. Agora, imaginem na Primeira Divisão do MotoGP...», disparou