Alguns dias após ter sido excluído do Grande Prémio da Áustria em MotoGP pela Yamaha por operação irregular da mota, Maverick Viñales foi anunciado como piloto da Aprilia para 2022.

Recorde-se que o espanhol de 26 anos foi castigado pela equipa de fábrica da construtora nipónica por ter levado o motor além do limite durante o GP da Estíria (também na Áustria) a 8 de agosto.

«A conclusão da Yamaha é que as ações do piloto poderiam ter causado danos significativos ao motor da sua mota, o que, por seu turno, poderia ter constituído um sério risco à sua integridade física, bem como à dos restantes pilotos», podia ler-se num comunicado publicado no site oficial da equipa.

«Senti muita raiva dentro de mim. Peço perdão à Yamaha porque canalizei mal a minha energia e tive um comportamento errado. Peço perdão, de coração, pelas últimas voltas», desculpou-se Viñales numa entrevista à DAZN neste fim de semana.

Confira (com áudio) o que motivou a decisão da Yamaha numa altura em que Viñales regressava às boxes para desistir do GP da Estíria a uma volta do fim.