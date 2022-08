Miguel Oliveira vai correr na nova equipa satélite da Aprilia em 2023.

Ao lado do português na RNF Aprilia estará, confirmou também nesta terça-feira a equipa, Raul Fernandéz, piloto espanhol que transita da Tech3, segunda equipa da KTM e na qual Oliveira se estreou na categoria rainha do motociclismo.

«Estamos extremamente entusiasmados por receber Miguel Oliveira e Raúl Fernández na equipa WithU RNF MotoGP em 2023. Não foi um processo simples, mas juntamente com a Aprilia estávamos bastante convictos dos pilotos que queríamos. São ambos jovens com uma boa combinação de experiência», disse o patrão da equipa, Razlan Razali, que em 2023 deixará de correr com motores da Yamaha.

Ao longo dos últimos meses Miguel Oliveira chegou a ser apontado a uma das equipas da Ducati e na semana passada um dos responsáveis máximos da KTM abriu portas à permanência do português no universo da equipa austríaca, embora esse cenário só pudesse concretizar-se através da GASGAS, sucessora da Tech3 que irá funcionar como uma segunda equipa de fábrica da KTM.

No entanto, Stefan Pierer, Conselheiro Executivo da KTM, mostrou-se confiante na materialização dessa possibilidade, tendo dado conta de que o piloto de Almada tinha assinado uma carta de intenções com a Aprilia.

Miguel Oliveira cumpre a quarta temporada no MotoGP, tendo feito todas elas na KTM: as duas primeiras na satélite Tech3 e as duas últimas na equipa principal. Na próxima temporada volta a representar as cores da Aprilia, a equipa que lhe abriu as portas do circuito mundial em 2011 através da categoria de 125cc, agora Moto3.