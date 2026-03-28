Jorge Martín (Aprilia) venceu a corrida sprint do Grande Prémio das Américas e assumiu assim a liderança do mundial de pilotos, com 57 pontos, mais um do que Marco Bezzechi.

Nas dez voltas realizadas no circuito, o piloto espanhol partiu da sétima posição e realizou uma recuperação importante durante a corrida, tendo em conta que Di Giannantonio saiu da «pole» e acabou por ser derrubado por Marc Márquez, num incidente que envolveu ambos os pilotos.

A ultrapassagem decisiva sobre Francesco Bagnaia aconteceu dentro da última volta, acabando com menos de um segundo de vantagem para o segundo classificado e antigo bicampeão do mundo. Pedro Acosta partiu do terceiro lugar e foi essa a posição em que concluiu a corrida.

Ora, o melhor momento acabou por ficar guardado para a volta de consagração, sendo que Jorge Martín executou um «cavalinho» numa das retas do circuito... e foi ao asfalto. 

A corrida principal deste Grande Prémio das Américas tem início às 21h de domingo, com Fabio Di Giannantonio a sair da «pole», à frente de Bezzecchi e Acosta, que completam a primeira linha da grelha.

