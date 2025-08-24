Marc Marquéz aponta a recorde: as contas para o título
Piloto da Ducati está distante do irmão Álex e prepara-se para espreitar o máximo fixado por Giacomo Agostini na década de 1970
Piloto da Ducati está distante do irmão Álex e prepara-se para espreitar o máximo fixado por Giacomo Agostini na década de 1970
A oito Grandes Prémios do término do Mundial 2025, Marc Márquez está mais próximo de retomar a coroa do MotoGP, título que escapa desde 2019. Ao arrecadar a nona vitória neste ano – a décima em 14, a sétima consecutiva e o 11.º pódio – o piloto espanhol da Ducati, de 32 anos, totaliza 455 pontos, enquanto o irmão Álex Márquez (BK8 Gresini) leva 280.
O pódio fica completo com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), com 228 pontos.
Até final do Mundial basta a Marc ser segundo em todos os Grandes Prémio e corridas “sprint”, mesmo que Álex vença. Caso o piloto da Ducati consiga dupla vitória na Catalunha, a 6 e 7 de setembro, então a via para o título ficará escancarada no Grande Prémio de San Marino, a 13 e 14 de setembro.
Desta forma, parece uma questão de tempo até Marc Márquez selar o sétimo título, depois de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 – sempre pela Honda. A acontecer, o espanhol iguala o italiano Valentino Rossi e fica a um título do recordista Giacomo Agostini, lenda italiana das décadas de ’60 e ’70.
Por sua vez, a Ducati prepara-se também para retomar o trono, depois de o espanhol Jorge Martín (Pramac) suceder a Bagnaia (2022 e 2023).
Entre setembro e novembro, a caravana do MotoGP vai passar por Cataluna, San Marino, Japão, Indonésia, Austrália, Malásia, Portugal e Valência. O Grande Prémio no Autódromo Internacional do Algarve vai contar com “sprint” e corrida, a 8 e 9 de novembro.