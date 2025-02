Miguel Oliveira cumpre a 100.ª corrida no Moto GP, na Tailândia, primeiro Grande Prémio da temporada.

«Chegar a Buriram [Tailândia] e celebrar o meu 100.º Grande Prémio em MotoGP torna este momento ainda mais especial. É um marco importante que me faz olhar para o meu percurso com orgulho mas que, simultaneamente, me dá mais motivação para continuar a lutar no futuro. Estou pronto para dar tudo nesta nova temporada», prometeu.

Recorde-se que o piloto luso trocou a Aprilia pela Yamaha, pela qual vai competir nesta temporada. «Juntar-me à Prima Pramac Yamaha e começar esta aventura com a Yamaha representa uma grande oportunidade e um novo desafio que vou enfrentar com grande determinação», sublinhou o piloto de 30 anos, em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa.

Estão marcadas para sexta-feira duas sessões de treinos livres. No sábado disputa-se a qualificação e a corrida sprint e, no domingo, a corrida principal.