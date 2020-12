O piloto Miguel Oliveira foi eleito pela redação do Maisfutebol como a figura do ano, conquistando uma distinção que nunca tinha sido atribuída a um desportista fora do mundo do futebol.

O Maisfutebol tentou entrevistar o piloto, como faz todos os anos com a figura do ano, mas não houve disponibilidade de tempo para Miguel Oliveira falar ao nosso jornal.

É também esse um pouco o preço do sucesso a alto-nivel, não é verdade?

De qualquer forma, Miguel Oliveira deixou uma mensagem para os leitores do Maisfutebol, na qual garante que no ano de 2021 vamos voltar a ouvir falar bastante dele.

«Preparem-se para mais porque em 2021 vamos continuar a ter razões para celebrar juntos», disse Miguel Oliveira na mensagem que pode ouvir no vídeo associado a este artigo.

Entretanto, para aguçar o apetite, recorde na galeria dez dos momentos que fizeram o Maisfutebol escolher Miguel Oliveira como figura do ano.