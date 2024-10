Depois da lesão contraída a 27 de setembro nos treinos livres do Grande Prémio da Indonésia (fratura do pulso direito), a Aprilia, equipa de Miguel Oliveira, confirmou que o português continua em processo de recuperação da operação e por isso não está ainda disponível para competir.

Neste sentido, depois de perder as corridas da Indonésia, do Japão e da Austrália, Miguel Oliveira perde assim também a do próximo fim de semana na Tailândia.

Com o campeonato de Moto GP na reta final, apenas duas corridas até ao fim, estimando-se que o piloto português só possa voltar mesmo na corrida final, o GP de Valência, falhando assim também o GP da Malásia.

Miguel Oliveira encontra-se na 14.ª posição do campeonato, com 71 pontos.