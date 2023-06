Miguel Oliveira explicou o abandono no GP dos Países Baixos a 14 voltas do fim após ter chegado a rodar no 6.º lugar.

Em declarações à Sport TV, o piloto da RNF Aprilia explicou que teve problemas na moto. «Era bastante difícil continuar com esta imprevisibilidade, de ter ou não travão causado por outra coisa», disse à Sport TV.

Pouco antes de recolher às boxes, Oliveira perdeu três posições depois de uma travagem falhada. Por motivos de segurança, o piloto de Almada optou por abandonar já perto da segunda metade da oitava prova do Mundial.

O campeonato vai agora parar durante mais de um mês, sendo reatado no início de agosto, altura em que Miguel Oliveira espera apresentar-se melhor depois da mazela ainda não debelada no ombro esquerdo que o condicionou nas últimas corridas. «Fazer estas três corridas já foi uma vitória. É difícil estar limitado fisicamente e querer andar como se não tivesse nada», assumiu.