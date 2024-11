Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio da Catalunha em 12.º lugar, naquela que foi a última corrida ao serviço da Trackhouse Racing.

Em declarações após a corrida, o piloto português mostrou-se satisfeito com o trabalho que realizou nos últimos anos e acima de tudo, com o que conseguiu fazer neste circuito, que marcou o regresso do «falcão» às pistas, depois de ter sofrido diversas fraturas durante os testes na Indonésia.

«Gostei da corrida. Foi uma daquelas em que se ataca do princípio ao fim o máximo que se pode. O meu ritmo era muito consistente, apesar de não ter a certeza da escolha de pneus que fiz para a traseira. Fiz o meu trabalho, com um bom desempenho na despedida da equipa e estou satisfeito por isso», afirmou.

Recorde-se que a partir da próxima temporada, Miguel Oliveira passa a representar a Pramac Yamaha, naquele que é o sexto ano na categoria rainha do motociclismo (MotoGP).