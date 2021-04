Miguel Oliveira espera «melhorar» o nono lugar dos treinos livres desta sexta-feira durante a qualificação, de sábado, para o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, a terceira prova da temporada.

Em declarações aos jornalistas após a segunda sessão de treinos livres, o piloto de Almada lamentou a dificuldade com as borrachas escolhidas pela Michelin para os pneus deste ano, que são diferentes das usadas no ano passado.

«O pneu macio é um grande handicap para nós. Somos os únicos a usar os mais duros disponíveis, que consideramos que ainda são demasiado macios para nós. A Michelin diz que a decisão foi unânime dos pilotos quando nem todos participaram nas reuniões», frisou o piloto da KTM.

Oliveira considera que «é contraditório» terem existido «estas escolhas», mas sublinha que «os pneus são iguais para todos», pelo que resta «trabalhar» para melhorar.

No entanto, Miguel Oliveira garante que no sábado vai ser possível «melhorar» o nono lugar conseguido esta sexta-feira. «Não sei quanto, mas vamos melhorar. Esperemos que não chova durante a noite e a pista esteja melhor [do que hoje]», sublinhou.

Miguel Oliveira mostrou-se, ainda, pouco «surpreendido» com a prestação do espanhol Marc Márquez (Honda), que regressou após nove meses de lesão e cotou-se como um dos mais rápidos, terminando em sexto lugar. «Não ficamos muito surpreendidos quando vemos o Marc ser muito competitivo no regresso à competição. Dominou a última década no MotoGP. Não seria de esperar que regressasse a meio gás e apenas para fazer número na grelha», concluiu Miguel Oliveira.

O piloto português, vencedor da corrida disputada no Algarve em 2020, após partir da pole position, ocupa, após a segunda sessão de treinos, o nono lugar, com o tempo 1.40,592 minutos, a 0,726 segundos do italiano Franscesco Bagnaia (Ducati), que foi o mais rápido.

Após duas etapas, o Mundial é liderado pelo francês Johann Zarco (Ducati), com 40 pontos, mais quatro do que o compatriota Fabio Quartararo e do que o espanhol Maverick Viñales, ambos em Yamaha. Miguel Oliveira segue no 14.º posto, com quatro pontos.