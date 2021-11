Depois de alguma frustração na véspera, e com o 17.º lugar confirmado este sábado para a grelha de partida do Grande Prémio do Algarve de MotoGP, o piloto português Miguel Oliveira afirmou estar crente numa boa corrida em Portimão, a partir das 13 horas de domingo.

«Hoje foi um bocadinho melhor para nós, principalmente na Q1, em que tivemos um pouco mais de velocidade, mas não a suficiente. Vamos ver esta noite o que podemos fazer. A Tech3 foi um pouco mais rápida, podemos melhorar algo. Ainda acredito que posso fazer uma boa corrida, vou aplicar toda a minha energia nesse sentido, até ao fim da corrida», afirmou o português, em conferência de imprensa.

O espanhol Iker Lecuona (KTM) vai partir da 10.ª posição, depois de ter sido um dos ‘repescados’ para a Q2, com o tempo de 01.39,171, podendo ser útil para a melhoria da mota da equipa de fábrica.

«Há troca de informação com a Tech3, é por isso que há duas equipas na grelha, para eles terem os nossos contributos e os deles nos ajudarem», vincou Miguel Oliveira, 10.º classificado do Mundial, com 92 pontos.

O piloto natural de Almada admitiu que a manutenção do pneu dianteiro de 2020, que já não está disponível, «podia melhorar» o desempenho da mota, mas não resolver. «É frustrante porque não conseguimos alcançar os mesmos registos e é isso que estamos a tentar analisar», sublinhou, lamentando a falta de competitividade da sua KTM, mas salvaguardando as tentativas feitas ao longo do ano para melhorar.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo na classificação de pilotos, atrás de Quartararo, que já assegurou o título mundial, conquistou a ‘pole position’ para o Grande Prémio do Algarve.