A penúltima etapa do mundial de MotoGP corre-se, no próximo fim de semana, em Portimão, onde o público português se poderá despedir de Miguel Oliveira (Yamaha), que em 2026 vai disputar o mundial de Superbikes.

Num palco onde venceu em 2020, o piloto natural de Almada confessa que «ser o único português da grelha é um “boost” extra», para além de que correr em Portugal gera em si «emoções especiais».

Com a experiência no MotoGP a chegar ao fim, Miguel Oliveira deixa «o futuro em aberto» quanto a um possível regresso à categoria rainha do motociclismo depois da passagem pelas Superbikes, certa em 2026, ao serviço da BMW.

«Definitivamente, não fecho a porta a voltar a estar aqui como um piloto completo na grelha. Neste momento, não há oportunidade para mim aqui. O que tenho de fazer é estar concentrado no que posso fazer na próxima época, mas também neste fim de semana. O futuro permanece em aberto», explicou o português, de 30 anos.

A 21.ª edição do Grande Prémio de Portugal vai ser disputada pelo sexto ano consecutivo no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre a próxima sexta-feira e domingo. Ausentes, devido a lesão, vão estar o já campeão Marc Márquez (Ducati), bem como o compatriota Jorge Martin (Aprilia), campeão em 2024 e vencedor da ronda lusa no ano passado.